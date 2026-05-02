В 1 сезоне сериала «Детектив на все руки. Дело о потерянном счастье» рассказывается о Наталье Селивановой — мастере маникюра, который к тому же обладает сыщицким талантом и вечно влипает в неловкие истории. В очередной раз, придя делать маникюр своей клиентке, она случайно становится свидетельницей убийства: в ванной комнате Наташа находит тело неизвестной девушки. Ей удаётся выяснить, что жертву отравили, но как та оказалась в чужой квартире — остаётся загадкой. Ключи имелись только у родственников хозяев, а следов взлома нет. И тогда Наталья решает во всём разобраться самостоятельно.