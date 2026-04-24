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If Wishes Could Kill 2026, season 1
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Kinoafisha
TV Shows
If Wishes Could Kill
Seasons
Season 1
Girigo
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
24 April 2026
Production year
2026
Number of episodes
8
Runtime
5 hours 52 minutes
Series rating
0.0
Rate
0
vote
7.1
IMDb
"If Wishes Could Kill" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1
Episode 1
24 April 2026
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Season 1
Episode 2
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