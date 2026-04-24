Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

If Wishes Could Kill 2026, season 1

If Wishes Could Kill season 1 poster
Kinoafisha TV Shows If Wishes Could Kill Seasons Season 1
Girigo
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 24 April 2026
Production year 2026
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 52 minutes

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.1 IMDb

"If Wishes Could Kill" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
24 April 2026
Episode 2
Season 1 Episode 2
24 April 2026
Episode 3
Season 1 Episode 3
24 April 2026
Episode 4
Season 1 Episode 4
24 April 2026
Episode 5
Season 1 Episode 5
24 April 2026
Episode 6
Season 1 Episode 6
24 April 2026
Episode 7
Season 1 Episode 7
24 April 2026
Episode 8
Season 1 Episode 8
24 April 2026
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more