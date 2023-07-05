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Monsters in the Forbidden City season 1 watch online
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TV Shows
Monsters in the Forbidden City
Seasons
Season 1
Monsters in the Forbidden City
6+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
5 July 2023
Production year
2023
Number of episodes
26
Runtime
6 hours 30 minutes
Series rating
0.0
Rate
0
vote
"Monsters in the Forbidden City" season 1 list of episodes.
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Episode 1
Season 1
Episode 1
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