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Monsters in the Forbidden City season 1 watch online

Monsters in the Forbidden City season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Monsters in the Forbidden City Seasons Season 1
Monsters in the Forbidden City 6+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 26
Runtime 6 hours 30 minutes

Series rating

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"Monsters in the Forbidden City" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
5 July 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
5 July 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
5 July 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
5 July 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
5 July 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
5 July 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
14 July 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
14 July 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
14 July 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
21 July 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
21 July 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
21 July 2023
Episode 13
Season 1 Episode 13
28 July 2023
Episode 14
Season 1 Episode 14
28 July 2023
Episode 15
Season 1 Episode 15
28 July 2023
Episode 16
Season 1 Episode 16
4 August 2023
Episode 17
Season 1 Episode 17
4 August 2023
Episode 18
Season 1 Episode 18
4 August 2023
Episode 19
Season 1 Episode 19
11 August 2023
Episode 20
Season 1 Episode 20
11 August 2023
Episode 21
Season 1 Episode 21
11 August 2023
Episode 22
Season 1 Episode 22
18 August 2023
Episode 23
Season 1 Episode 23
18 August 2023
Episode 24
Season 1 Episode 24
18 August 2023
Episode 25
Season 1 Episode 25
25 August 2023
Episode 26
Season 1 Episode 26
25 August 2023
TV series release schedule
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