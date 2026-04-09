В 1 сезоне сериала «Оперная школа» рассказывается о девушках, которые съезжаются со всей страны в Авадзиму, чтобы осуществить мечту о большой сцене. Вакана Табата только начинает свой путь, ведомая светом звёзд. Кинуэ Такэхара хранит верность обещанию, данному ушедшей подруге. Ослепительная Эми приковывает все взгляды одним лишь появлением в зале. А Кэйко наблюдает со стороны, раздираемая противоречивыми чувствами — искренним восторгом и тихой завистью. Это история о подругах и соперницах, восхищении и хрупких чувствах тех, кто делит одну сцену и одну большую мечту.