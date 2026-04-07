В 1 сезоне сериала «Даже копия способна влюбиться» рассказывается о старшекласснице Сунао, которая создаёт магического двойника Нао, чтобы та вместо неё ходила в школу и делала скучные дела. Для Сунао Нао — просто инструмент без прав и будущего, управляемый щелчком пальцев. Но всё меняется, когда копия неожиданно влюбляется в одноклассника. Она начинает менять причёску, чтобы отличаться от оригинала, тайком бегает на свидания и пытается отвоевать право на собственное счастье. Это пронзительная история о том, способна ли тень стать человеком и выжить в мире, который принадлежит не ей.