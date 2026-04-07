Even a Replica Can Fall in Love season 1 watch online

Replica datte, Koi wo Suru 18+
Season premiere 7 April 2026
Production year 2026
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"Even a Replica Can Fall in Love" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Даже копия способна влюбиться» рассказывается о старшекласснице Сунао, которая создаёт магического двойника Нао, чтобы та вместо неё ходила в школу и делала скучные дела. Для Сунао Нао — просто инструмент без прав и будущего, управляемый щелчком пальцев. Но всё меняется, когда копия неожиданно влюбляется в одноклассника. Она начинает менять причёску, чтобы отличаться от оригинала, тайком бегает на свидания и пытается отвоевать право на собственное счастье. Это пронзительная история о том, способна ли тень стать человеком и выжить в мире, который принадлежит не ей.

7.7 IMDb

"Even a Replica Can Fall in Love" season 1 list of episodes.

Season 1
Season 1 Episode 1
7 April 2026
Season 1 Episode 2
14 April 2026
Season 1 Episode 3
21 April 2026
Season 1 Episode 4
28 April 2026
Season 1 Episode 5
5 May 2026
Season 1 Episode 6
12 May 2026
Season 1 Episode 7
19 May 2026
Season 1 Episode 8
26 May 2026
Season 1 Episode 9
2 June 2026
Season 1 Episode 10
9 June 2026
Season 1 Episode 11
16 June 2026
Season 1 Episode 12
23 June 2026
