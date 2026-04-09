В 1 сезоне сериала «Принцесса-рыцарь — невеста варвара» рассказывается о том, как после очередной битвы между западными и восточными землями сильнейшую воительницу Серафину захватывает в плен предводитель варваров Веор. Девушка готовится к пыткам, насилию или даже жертвоприношению, но вместо этого получает предложение руки и сердца. Оказывается, в роду Веора издавна принято брать в жёны пленённых воительниц. Серафина категорически против и предпочитает смерть замужеству. Теперь варвару предстоит приложить все силы, чтобы завоевать сердце гордой воительницы и сделать её своей женой.