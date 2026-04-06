В 1 сезоне сериала «А как иначе» рассказывается о жизни Петра и Кати, чья идеальная семья рушится после того, как он теряет престижную должность банкира. Теперь Катя вынуждена строить карьеру, а Пётр — заниматься домом и детьми. Его бесят «женские» обязанности, её изматывает двойная нагрузка. Свекровь только подливает масла в огонь, намекая на неверность Кати. После очередной ссоры Пётр уходит из дома, а Катя находит поддержку в лице друга семьи Славы. Семья оказывается на грани развода. Смогут ли они преодолеть все обстоятельства и сохранить свои отношения?