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Zalozhnik
Seasons
Season 1
Zalozhnik
18+
Title
Сезон 1
Season premiere
25 April 2026
Production year
2026
Number of episodes
6
Runtime
3 hours 54 minutes
Series rating
0.0
Rate
2
votes
5.2
IMDb
Zalozhnik List of episodes
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Серия 1
Season 1
Episode 1
25 April 2026
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2 May 2026
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