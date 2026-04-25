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Zalozhnik 2026, season 1

Zalozhnik season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Zalozhnik Seasons Season 1
Zalozhnik 18+
Title Сезон 1
Season premiere 25 April 2026
Production year 2026
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 54 minutes

Series rating

0.0
Rate 2 votes
5.2 IMDb

Zalozhnik List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
25 April 2026
Серия 2
Season 1 Episode 2
25 April 2026
Серия 3
Season 1 Episode 3
2 May 2026
Серия 4
Season 1 Episode 4
9 May 2026
Серия 5
Season 1 Episode 5
16 May 2026
Серия 6
Season 1 Episode 6
23 May 2026
TV series release schedule
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