В 1 сезоне шоу «Американские гладиаторы» рассказывается о возвращении легендарного соревнования, где любители со всей страны выходят на арену против шестнадцати новых могущественных гладиаторов. Зрителей ждут как классические испытания — «Рыцарский бой», «Смертельный мяч», «Висячие скалы» и «Стена», так и новые этапы: «Кольцо» и «Столкновение». В каждом поединке решают характер, тактика и чистая отвага. Только один мужчина и одна женщина смогут покорить арену, забрать 100 тысяч долларов и получить титул чемпиона.