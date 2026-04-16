Ronaldinho: The One and Only 2026, season 1

Ronaldinho: The One and Only season 1 poster
Ronaldinho Gaúcho
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 16 April 2026
Production year 2026
Number of episodes 3
Runtime 0 minute
"Ronaldinho: The One and Only" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Роналдиньо: единственный и неповторимый» рассказывается о легендарном бразильском футболисте, чья игра завораживала миллионы. За свою карьеру он завоевал более 16 трофеев: выигрывал чемпионаты Испании и Италии, Лигу чемпионов и даже побывал за решёткой в Парагвае. Этот трёхсерийный документальный фильм проведёт зрителя через весь путь кумира — от дворов Порту-Алегри до вершин мирового футбола: победы на чемпионате мира 2002 года, фееричной игры за «Барселону» и получения «Золотого мяча» в 2005-м. 

7 IMDb

"Ronaldinho: The One and Only" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Eu tinha um sonho
Season 1 Episode 1
16 April 2026
O melhor do mundo
Season 1 Episode 2
16 April 2026
Disseram que eu estava acabado?
Season 1 Episode 3
16 April 2026
