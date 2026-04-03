В 1 сезоне сериала «Земля-снежок» рассказывается о том, как человечество сражается с галактическими монстрами, что приводит к апокалипсису. Главный герой — школьник Тэцуо, ставший пилотом гигантского робота Юкио. Вместе они дают отпор пришельцам, но в решающей битве земляне начинают проигрывать. Юкио жертвует собой ради спасения Тэцуо, а сам парень погружается в восьмилетний сон в криокапсуле. Проснувшись, он видит шокирующую картину: вся Земля покрыта снегом и превратилась в ледяную пустошь. Теперь Тэцуо предстоит выяснить, что случилось с планетой, какие существа её населяют и выжил ли кто-то из его близких.