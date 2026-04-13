В 1 сезоне сериала «Тень сомнений» рассказывается драматичная история. Екатерина — успешный финансовый директор, Сергей — харизматичный инструктор автошколы. Их случайное знакомство переросло в брак, и семейное счастье казалось безоблачным. Но однажды муж приводит в дом шестилетнюю девочку Соню, объясняя, что её мать — его бывшая жена — попала в больницу. Екатерина чувствует обман и обращается к бывшему оперативнику. Вскоре её жизнь превращается в кошмар: она понимает, что стала жертвой тщательно спланированной аферы, где каждый шаг просчитан злоумышленниками.