В 1 сезоне сериала «Выход» психотерапевт София Дорина разработала уникальный метод гипноза, названный «Выход». Но её практика рушится, когда пациентка Наталья убивает жениха и заявляет, что сделала это под внушением Софии. Начинается травля в СМИ и уголовное следствие. В жизнь Софии входит супервизор Даниил, чтобы оценить её метод. Параллельно героиня пытается наладить отношения с сыном, за которым охотится её давний враг — бывший учитель, которого она посадила в тюрьму. Теперь он мстит, чтобы доказать, что «Выход» — лишь опасная производная его техник. Сможет ли София победить того, кому нечего терять?