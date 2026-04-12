Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Wistoria: Wand and Sword 2024 - 2026, season 2

Wistoria: Wand and Sword season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Wistoria: Wand and Sword Seasons Season 2
Tsue to tsurugi no Wistoria
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 12 April 2026
Production year 2026
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"Wistoria: Wand and Sword" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Меч и жезл» приключения Уилла Серфорта в Академии магии Ригарден выходят на новый уровень. У него нет магических способностей, но меч и физическая сила уже побеждали чудовищ. Однако путь к титулу «Магна Вельс» становится тернистее: высшие маги презирают «бесталанного» выскочку. Уиллу и его друзьям предстоит спуститься на новые уровни Подземелья, где монстры поглощают заклинания. Пока политические интриги нарастают, а древние тайны всплывают, герою придётся доказать, что остриё меча способно прорубить путь к небу.

Series rating

0.0
Rate 9 votes
7.6 IMDb

Wistoria: Wand and Sword season 2 new episodes release schedule.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Barrier Day
Season 2 Episode 1
12 April 2026
The Party from Hell Begins
Season 2 Episode 2
19 April 2026
One Single Magic Spell
Season 2 Episode 3
26 April 2026
And the Story Begins
Season 2 Episode 4
3 May 2026
The Day of Departure
Season 2 Episode 5
10 May 2026
The First Bloom
Season 2 Episode 6
17 May 2026
He Said He Would No Longer Hang His Head
Season 2 Episode 7
24 May 2026
Episode 8
Season 2 Episode 8
31 May 2026
Episode 9
Season 2 Episode 9
7 June 2026
Episode 10
Season 2 Episode 10
14 June 2026
Episode 11
Season 2 Episode 11
21 June 2026
Episode 12
Season 2 Episode 12
28 June 2026
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more