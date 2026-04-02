В 1 сезоне сериала «Лепестки реинкарнации» парень по имени Сендзи Тоя отчаянно пытается найти свой талант. Он пробует кендо, танцы, плавание, баскетбол, футбол, шахматы — но везде терпит неудачу и не может превзойти других. Однажды в школе появляется его одноклассница Хайт, которая долго отсутствовала. Сендзи чувствует, что она «обладает тем самым» — настоящим даром. Позже он узнаёт шокирующую правду: Хайт не просто талантлива, она получила свой талант из прошлой жизни. Таких людей называют «Возвращенцами».