Petals of Reincarnation season 1 watch online

Reincarnation no Kaben 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 2 April 2026
Production year 2026
Number of episodes 13
Runtime 5 hours 12 minutes
"Petals of Reincarnation" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Лепестки реинкарнации» парень по имени Сендзи Тоя отчаянно пытается найти свой талант. Он пробует кендо, танцы, плавание, баскетбол, футбол, шахматы — но везде терпит неудачу и не может превзойти других. Однажды в школе появляется его одноклассница Хайт, которая долго отсутствовала. Сендзи чувствует, что она «обладает тем самым» — настоящим даром. Позже он узнаёт шокирующую правду: Хайт не просто талантлива, она получила свой талант из прошлой жизни. Таких людей называют «Возвращенцами».

5.5 IMDb

"Petals of Reincarnation" season 1 list of episodes.

Season 1
Episode 1
2 April 2026
Episode 2
9 April 2026
Episode 3
16 April 2026
Episode 4
23 April 2026
Episode 5
30 April 2026
Episode 6
7 May 2026
Episode 7
14 May 2026
Episode 8
21 May 2026
Episode 9
28 May 2026
Episode 10
4 June 2026
Episode 11
11 June 2026
Episode 12
18 June 2026
Episode 13
25 June 2026
