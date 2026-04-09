Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Os Outros season 3 watch online

Os Outros season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Os Outros Seasons Season 3
Os Outros 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 9 April 2026
Production year 2026
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 12 minutes
"Os Outros" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Другие» рассказывается о том, как после гибели Сержио и аварии Марсиньо Сибеле с сыном бежит в глубинку, где скрывается под чужим именем. Их преследует подельник Сержио Таварес, жаждущий вернуть украденные из казино деньги. В горный регион переезжают инженер Роберто и его жена Марта, которая тайно встречается с соседом. Соседка Домингас, женщина с тяжёлым прошлым, конфликтует с новосёлами из-за гибели любимого животного. Братья Патрисия и Жералдо ухаживают за парализованным отцом. Местный влиятельный Маноэль вместе с делегатом Валерио охотится за землёй Домингас, где хранится её тайна. Роберто, сам того не зная, помогает Сибеле и Марсиньо, а Сибеле мучается чувством вины за то, что вместо неё сидит Ракель. Марсиньо же разрывается между желанием вновь увидеть Лоррейн и страхом подвергнуть её опасности.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8 IMDb

"Os Outros" season 3 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Episódio 1
Season 3 Episode 1
9 April 2026
Episódio 2
Season 3 Episode 2
9 April 2026
Episódio 3
Season 3 Episode 3
9 April 2026
Episódio 4
Season 3 Episode 4
9 April 2026
Episódio 5
Season 3 Episode 5
16 April 2026
Episódio 6
Season 3 Episode 6
16 April 2026
Episódio 7
Season 3 Episode 7
16 April 2026
Episódio 8
Season 3 Episode 8
16 April 2026
Episódio 9
Season 3 Episode 9
23 April 2026
Episódio 10
Season 3 Episode 10
23 April 2026
Episódio 11
Season 3 Episode 11
23 April 2026
Episódio 12
Season 3 Episode 12
23 April 2026
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more