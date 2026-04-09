В 3 сезоне сериала «Другие» рассказывается о том, как после гибели Сержио и аварии Марсиньо Сибеле с сыном бежит в глубинку, где скрывается под чужим именем. Их преследует подельник Сержио Таварес, жаждущий вернуть украденные из казино деньги. В горный регион переезжают инженер Роберто и его жена Марта, которая тайно встречается с соседом. Соседка Домингас, женщина с тяжёлым прошлым, конфликтует с новосёлами из-за гибели любимого животного. Братья Патрисия и Жералдо ухаживают за парализованным отцом. Местный влиятельный Маноэль вместе с делегатом Валерио охотится за землёй Домингас, где хранится её тайна. Роберто, сам того не зная, помогает Сибеле и Марсиньо, а Сибеле мучается чувством вины за то, что вместо неё сидит Ракель. Марсиньо же разрывается между желанием вновь увидеть Лоррейн и страхом подвергнуть её опасности.