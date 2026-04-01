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Dear Killer Nannies: Criado por sicarios 2026, season 1

Dear Killer Nannies: Criado por sicarios season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Dear Killer Nannies: Criado por sicarios Seasons Season 1
Dear Killer Nannies: Criado por sicarios
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 April 2026
Production year 2026
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 48 minutes
"Dear Killer Nannies: Criado por sicarios" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Дорогие няни-убийцы: Создано киллерами» рассказывается история, основанная на мемуарах Хуана Пабло Эскобара. В центре сюжета — его сын, который рос в роскоши, но среди опасных людей. Воспитывали мальчика няни, которые на самом деле были наёмными убийцами, работавшими на его отца-наркобарона. Глазами ребёнка показан мир, где забота и жестокость неразрывно связаны. Взрослея, герой переосмысливает прошлое и понимает, какой страшной ценой на самом деле было оплачено его привилегированное детство.

Season 1 Cast

Danharry Colorado
Julián Díaz
Miguel Angel Garcia
Victoria Hernandez
Pablo Cesar Sanchez
All Season 1 Cast

Series rating

0.0
Rate 1 vote
6.2 IMDb

Dear Killer Nannies: Criado por sicarios List of episodes

TV series release schedule
Season 1
El fin de la inocencia
Season 1 Episode 1
1 April 2026
Enfrentar al miedo
Season 1 Episode 2
1 April 2026
El hombre de la casa
Season 1 Episode 3
1 April 2026
Aprender a renunciar
Season 1 Episode 4
1 April 2026
Renacer
Season 1 Episode 5
1 April 2026
Perder la ilusión
Season 1 Episode 6
1 April 2026
La última lección
Season 1 Episode 7
1 April 2026
No mirar atrás
Season 1 Episode 8
1 April 2026
TV series release schedule
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