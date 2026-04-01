В 1 сезоне сериала «Дорогие няни-убийцы: Создано киллерами» рассказывается история, основанная на мемуарах Хуана Пабло Эскобара. В центре сюжета — его сын, который рос в роскоши, но среди опасных людей. Воспитывали мальчика няни, которые на самом деле были наёмными убийцами, работавшими на его отца-наркобарона. Глазами ребёнка показан мир, где забота и жестокость неразрывно связаны. Взрослея, герой переосмысливает прошлое и понимает, какой страшной ценой на самом деле было оплачено его привилегированное детство.