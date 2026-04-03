В 1 сезоне сериала «Персидская бирюза» рассказывается о Нине Цветковой — скромной медсестре под тридцать, живущей с бабушкой и страдающей от одиночества. Однажды на её балконе появляется незнакомец с верхнего этажа и просит помощи: оказывается, их пожилого соседа убили, а мужчина уверяет, что непричастен. Нина рискует и верит ему. Расследуя случившееся, она узнаёт о пропаже редкой броши из коллекции убитого. Поиски украшения открывают всё новые детали, которые заставляют Нину иначе взглянуть на окружающих.