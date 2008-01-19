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Les Oubliées 2008, season 1

Les Oubliées season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Les Oubliées Seasons Season 1
Les Oubliées
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 January 2008
Production year 2008
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 30 minutes

Series rating

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7 IMDb

"Les Oubliées" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Anne, Disappeared May 4, 2004
Season 1 Episode 1
19 January 2008
Isabelle, Disappeared March 22, 1996
Season 1 Episode 2
19 January 2008
Alice, Disappeared June 20, 2000
Season 1 Episode 3
26 January 2008
Nathalie, Disappeared May 2, 1991
Season 1 Episode 4
26 January 2008
Elsa, Disappeared May 24, 2005
Season 1 Episode 5
2 February 2008
Catherine, Disappeared March 21, 2003
Season 1 Episode 6
2 February 2008
TV series release schedule
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