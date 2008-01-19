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Les Oubliées 2008, season 1
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TV Shows
Les Oubliées
Seasons
Season 1
Les Oubliées
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
19 January 2008
Production year
2008
Number of episodes
6
Runtime
5 hours 30 minutes
Series rating
0.0
Rate
0
vote
7
IMDb
"Les Oubliées" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Anne, Disappeared May 4, 2004
Season 1
Episode 1
19 January 2008
Isabelle, Disappeared March 22, 1996
Season 1
Episode 2
19 January 2008
Alice, Disappeared June 20, 2000
Season 1
Episode 3
26 January 2008
Nathalie, Disappeared May 2, 1991
Season 1
Episode 4
26 January 2008
Elsa, Disappeared May 24, 2005
Season 1
Episode 5
2 February 2008
Catherine, Disappeared March 21, 2003
Season 1
Episode 6
2 February 2008
TV series release schedule
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