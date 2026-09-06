В 1 сезоне сериала «Повесть о двух городах» зритель попадает в водоворот исторических и личных драм, разворачивающихся на фоне бурной эпохи. Центральная героиня, молодая англичанка Люси Манетт, живёт спокойной жизнью, пока однажды ей не приносят ошеломляющую весть: её отец, которого она считала давно погибшим, на самом деле может находиться в живых. Эту новость сообщает французский эмигрант Чарльз Дарней, но его самого почти сразу же арестовывают по ложному обвинению в измене, и его жизнь оказывается под угрозой. Чтобы вызволить Дарнея из лап правосудия и одновременно отыскать следы пропавшего родителя, Люси обращается за помощью к талантливому, но циничному адвокату Сиднею Картону. Двое совершенно разных мужчин — один благородный и порывистый, другой — умный и опустошённый — становятся союзниками в этой опасной миссии. Их судьбы причудливо переплетаются на фоне растущего напряжения между Англией и Францией, где вот-вот грянут грозные перемены. Личные переживания героев тесно переплетаются с духом времени, ведь вскоре революционный ураган накроет всю страну, изменив жизни каждого из них навсегда. Сериал мастерски сочетает мелодраму, триллер и историческую хронику, заставляя сопереживать героям, оказавшимся на перепутье любви, долга и судьбы.