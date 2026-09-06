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A Tale Of Two Cities 2026, season 1

A Tale Of Two Cities season 1 poster
Kinoafisha TV Shows A Tale Of Two Cities Seasons Season 1
A Tale Of Two Cities
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 September 2026
Production year 2026
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 0 minute
"A Tale Of Two Cities" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Повесть о двух городах» зритель попадает в водоворот исторических и личных драм, разворачивающихся на фоне бурной эпохи. Центральная героиня, молодая англичанка Люси Манетт, живёт спокойной жизнью, пока однажды ей не приносят ошеломляющую весть: её отец, которого она считала давно погибшим, на самом деле может находиться в живых. Эту новость сообщает французский эмигрант Чарльз Дарней, но его самого почти сразу же арестовывают по ложному обвинению в измене, и его жизнь оказывается под угрозой. Чтобы вызволить Дарнея из лап правосудия и одновременно отыскать следы пропавшего родителя, Люси обращается за помощью к талантливому, но циничному адвокату Сиднею Картону. Двое совершенно разных мужчин — один благородный и порывистый, другой — умный и опустошённый — становятся союзниками в этой опасной миссии. Их судьбы причудливо переплетаются на фоне растущего напряжения между Англией и Францией, где вот-вот грянут грозные перемены. Личные переживания героев тесно переплетаются с духом времени, ведь вскоре революционный ураган накроет всю страну, изменив жизни каждого из них навсегда. Сериал мастерски сочетает мелодраму, триллер и историческую хронику, заставляя сопереживать героям, оказавшимся на перепутье любви, долга и судьбы.

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A Tale Of Two Cities season 1 new episodes release schedule.

TV series release schedule
Season 1
Recalled to Life
Season 1 Episode 1
6 September 2026
Malunion
Season 1 Episode 2
13 September 2026
Mother's Ruin
Season 1 Episode 3
20 September 2026
Resurrection Man
Season 1 Episode 4
27 September 2026
TV series release schedule
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