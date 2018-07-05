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Au service de la France 2015 - 2018, season 2

Au service de la France season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Au service de la France Seasons Season 2
Au service de la France
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 5 July 2018
Production year 2018
Number of episodes 12
Runtime 5 hours 12 minutes

Season 2 Cast

Hugo Becker
Hugo Becker
Christophe Kourotchkine
Christophe Kourotchkine
Bruno Paviot
Karim Barras
Jean-Édouard Bodziak
Jean-Édouard Bodziak
Marie-Julie Baup
All Season 2 Cast

Series rating

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7.7 IMDb

"Au service de la France" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Opérations exotiques
Season 2 Episode 1
5 July 2018
Autodéterminés
Season 2 Episode 2
5 July 2018
Quand l'eau est à 12 degrés, on doit s'attendre à ce qu'elle soit froide
Season 2 Episode 3
5 July 2018
Le singe est dans la fusée
Season 2 Episode 4
12 July 2018
Le pouche
Season 2 Episode 5
12 July 2018
Elle est pas verte, Gerboise Verte
Season 2 Episode 6
12 July 2018
Quel rapport avec l'Afrique ?
Season 2 Episode 7
19 July 2018
John, Jacky, Yvonne et le Général
Season 2 Episode 8
19 July 2018
Tovaritch Merlaux
Season 2 Episode 9
19 July 2018
C'est beau la Pologne
Season 2 Episode 10
26 July 2018
Non mort de la taupe Porte
Season 2 Episode 11
26 July 2018
Code étendu en Algérie
Season 2 Episode 12
26 July 2018
TV series release schedule
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