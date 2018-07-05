Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Au service de la France 2015 - 2018, season 2
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Kinoafisha
TV Shows
Au service de la France
Seasons
Season 2
Au service de la France
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
5 July 2018
Production year
2018
Number of episodes
12
Runtime
5 hours 12 minutes
Season 2 Cast
Hugo Becker
Christophe Kourotchkine
Bruno Paviot
Karim Barras
Jean-Édouard Bodziak
Marie-Julie Baup
All Season 2 Cast
Series rating
0.0
Rate
0
vote
7.7
IMDb
"Au service de la France" season 2 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Opérations exotiques
Season 2
Episode 1
5 July 2018
Autodéterminés
Season 2
Episode 2
5 July 2018
Quand l'eau est à 12 degrés, on doit s'attendre à ce qu'elle soit froide
Season 2
Episode 3
5 July 2018
Le singe est dans la fusée
Season 2
Episode 4
12 July 2018
Le pouche
Season 2
Episode 5
12 July 2018
Elle est pas verte, Gerboise Verte
Season 2
Episode 6
12 July 2018
Quel rapport avec l'Afrique ?
Season 2
Episode 7
19 July 2018
John, Jacky, Yvonne et le Général
Season 2
Episode 8
19 July 2018
Tovaritch Merlaux
Season 2
Episode 9
19 July 2018
C'est beau la Pologne
Season 2
Episode 10
26 July 2018
Non mort de la taupe Porte
Season 2
Episode 11
26 July 2018
Code étendu en Algérie
Season 2
Episode 12
26 July 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree