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Au service de la France 2015 - 2018 season 1

Au service de la France season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Au service de la France Seasons Season 1
Au service de la France
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 29 October 2015
Production year 2015
Number of episodes 12
Runtime 5 hours 12 minutes

Season 1 Cast

Hugo Becker
Hugo Becker
Christophe Kourotchkine
Christophe Kourotchkine
Karim Barras
Bruno Paviot
Jean-Édouard Bodziak
Jean-Édouard Bodziak
Mathilde Warnier
Mathilde Warnier
All Season 1 Cast

Series rating

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7.7 IMDb

"Au service de la France" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Le Tsét
Season 1 Episode 1
29 October 2015
Il y a Allemand et Allemand
Season 1 Episode 2
29 October 2015
Un peu de soleil
Season 1 Episode 3
29 October 2015
L'Algérie, c'est la France
Season 1 Episode 4
29 October 2015
Le Prunier
Season 1 Episode 5
5 November 2015
Une femme moderne
Season 1 Episode 6
5 November 2015
VG 42
Season 1 Episode 7
5 November 2015
Mission Monôme
Season 1 Episode 8
5 November 2015
Plume invisible
Season 1 Episode 9
12 November 2015
Le code Taupe
Season 1 Episode 10
12 November 2015
Le plan quinquennal
Season 1 Episode 11
12 November 2015
Au service de ma France
Season 1 Episode 12
12 November 2015
TV series release schedule
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