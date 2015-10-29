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Au service de la France 2015 - 2018 season 1
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TV Shows
Au service de la France
Seasons
Season 1
Au service de la France
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
29 October 2015
Production year
2015
Number of episodes
12
Runtime
5 hours 12 minutes
Season 1 Cast
Hugo Becker
Christophe Kourotchkine
Karim Barras
Bruno Paviot
Jean-Édouard Bodziak
Mathilde Warnier
All Season 1 Cast
Series rating
0.0
Rate
0
vote
7.7
IMDb
"Au service de la France" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Le Tsét
Season 1
Episode 1
29 October 2015
Il y a Allemand et Allemand
Season 1
Episode 2
29 October 2015
Un peu de soleil
Season 1
Episode 3
29 October 2015
L'Algérie, c'est la France
Season 1
Episode 4
29 October 2015
Le Prunier
Season 1
Episode 5
5 November 2015
Une femme moderne
Season 1
Episode 6
5 November 2015
VG 42
Season 1
Episode 7
5 November 2015
Mission Monôme
Season 1
Episode 8
5 November 2015
Plume invisible
Season 1
Episode 9
12 November 2015
Le code Taupe
Season 1
Episode 10
12 November 2015
Le plan quinquennal
Season 1
Episode 11
12 November 2015
Au service de ma France
Season 1
Episode 12
12 November 2015
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