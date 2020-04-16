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Dérapages 2020, season 1

Dérapages season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Dérapages Seasons Season 1
Dérapages
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 16 April 2020
Production year 2020
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute

Season 1 Cast

Eric Cantona
Eric Cantona
Suzanne Clément
Suzanne Clément
Alex Lutz
Alex Lutz
Gustave Kervern
Gustave Kervern
Alice de Lencquesaing
Alice de Lencquesaing
Louise Coldefy
Louise Coldefy
All Season 1 Cast

Series rating

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7.2 IMDb

"Dérapages" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Épisode 1
Season 1 Episode 1
16 April 2020
Épisode 2
Season 1 Episode 2
16 April 2020
Épisode 3
Season 1 Episode 3
16 April 2020
Épisode 4
Season 1 Episode 4
16 April 2020
Épisode 5
Season 1 Episode 5
16 April 2020
Épisode 6
Season 1 Episode 6
16 April 2020
TV series release schedule
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