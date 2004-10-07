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The Staircase 2004 - 2018, season 1
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Kinoafisha
TV Shows
The Staircase
Seasons
Season 1
Soupçons
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
7 October 2004
Production year
2004
Number of episodes
13
Runtime
13 hours 0 minute
Series rating
0.0
Rate
0
vote
7.8
IMDb
"The Staircase" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Crime ou accident?
Season 1
Episode 1
7 October 2004
Secrets et mensonges
Season 1
Episode 2
7 October 2004
Une coïncidence troublante
Season 1
Episode 3
14 October 2004
Le procureur joue au plus malin
Season 1
Episode 4
14 October 2004
Un dossier bien mince
Season 1
Episode 5
21 October 2004
La revanche de l'accusation
Season 1
Episode 6
21 October 2004
Le retour du pique-feu
Season 1
Episode 7
28 October 2004
Le verdict
Season 1
Episode 8
28 October 2004
Rouvrir l'affaire
Season 1
Episode 9
3 March 2013
La dernière chance
Season 1
Episode 10
3 March 2013
En quête d'une résolution
Season 1
Episode 11
5 July 2018
Entre désespoir et colère
Season 1
Episode 12
12 July 2018
Une justice imparfaite
Season 1
Episode 13
19 July 2018
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