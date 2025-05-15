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HPI 2021 - 2025, season 5
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Kinoafisha
TV Shows
HPI
Seasons
Season 5
HPI
Original title
Season 5
Title
Сезон 5
Season premiere
15 May 2025
Production year
2025
Number of episodes
8
Runtime
8 hours 0 minute
Series rating
0.0
Rate
0
vote
7.6
IMDb
"HPI" season 5 list of episodes.
TV series release schedule
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Season 4
Season 5
Du grave à l'aigu
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Galatée
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Episode 2
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