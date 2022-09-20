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L'Opéra 2021 - 2022, season 2
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L'Opéra
Seasons
Season 2
L'Opéra
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
20 September 2022
Production year
2022
Number of episodes
8
Runtime
6 hours 0 minute
Series rating
0.0
Rate
0
vote
7.6
IMDb
L'Opéra List of episodes
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Season 2
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Season 2
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