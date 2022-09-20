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L'Opéra 2021 - 2022, season 2

L'Opéra season 2 poster
Kinoafisha TV Shows L'Opéra Seasons Season 2
L'Opéra
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 20 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute

Series rating

0.0
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7.6 IMDb

L'Opéra List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Épisode 1
Season 2 Episode 1
20 September 2022
Épisode 2
Season 2 Episode 2
20 September 2022
Épisode 3
Season 2 Episode 3
27 September 2022
Épisode 4
Season 2 Episode 4
27 September 2022
Épisode 5
Season 2 Episode 5
4 October 2022
Épisode 6
Season 2 Episode 6
4 October 2022
Épisode 7
Season 2 Episode 7
11 October 2022
Épisode 8
Season 2 Episode 8
11 October 2022
TV series release schedule
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