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L'Affaire Bettencourt : Scandale chez la femme la plus riche du monde 2023, season 1

L'Affaire Bettencourt : Scandale chez la femme la plus riche du monde season 1 poster
Kinoafisha TV Shows L'Affaire Bettencourt : Scandale chez la femme la plus riche du monde Seasons Season 1
L'Affaire Bettencourt : Scandale chez la femme la plus riche du monde
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 8 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 3
Runtime 2 hours 30 minutes

Series rating

0.0
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6.8 IMDb

"L'Affaire Bettencourt : Scandale chez la femme la plus riche du monde" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Parce qu'il le valait bien
Season 1 Episode 1
8 November 2023
De l'affaire aux affaires
Season 1 Episode 2
8 November 2023
Le bal des profiteurs
Season 1 Episode 3
8 November 2023
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