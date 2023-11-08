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L'Affaire Bettencourt : Scandale chez la femme la plus riche du monde 2023, season 1
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L'Affaire Bettencourt : Scandale chez la femme la plus riche du monde
Seasons
Season 1
L'Affaire Bettencourt : Scandale chez la femme la plus riche du monde
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
8 November 2023
Production year
2023
Number of episodes
3
Runtime
2 hours 30 minutes
Series rating
0.0
Rate
0
vote
6.8
IMDb
"L'Affaire Bettencourt : Scandale chez la femme la plus riche du monde" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Parce qu'il le valait bien
Season 1
Episode 1
8 November 2023
De l'affaire aux affaires
Season 1
Episode 2
8 November 2023
Le bal des profiteurs
Season 1
Episode 3
8 November 2023
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