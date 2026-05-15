В 1 сезоне сериала «Ранчо Даттонов» рассказывается о Бет Даттон и Рипе Уилере, которые борются за выживание на своём любимом ранчо площадью семь тысяч акров. Времена выдались тяжёлые, вокруг жесткая конкуренция, но герои не сдаются. Параллельно они стараются воспитать юного Картера, помочь ему стать тем мужчиной, которым ему суждено быть. Сериал показывает, как любовь к родной земле, преданность друг другу и ответственность за будущее парня становятся главными движущими силами в этой непростой борьбе.