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Dutton Ranch 2026, season 1

Dutton Ranch season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Dutton Ranch Seasons Season 1
Dutton Ranch
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 15 May 2026
Production year 2026
Number of episodes 9
Runtime 9 hours 0 minute
"Dutton Ranch" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Ранчо Даттонов» рассказывается о Бет Даттон и Рипе Уилере, которые борются за выживание на своём любимом ранчо площадью семь тысяч акров. Времена выдались тяжёлые, вокруг жесткая конкуренция, но герои не сдаются. Параллельно они стараются воспитать юного Картера, помочь ему стать тем мужчиной, которым ему суждено быть. Сериал показывает, как любовь к родной земле, преданность друг другу и ответственность за будущее парня становятся главными движущими силами в этой непростой борьбе.

Series rating

9.1
Rate 13 votes
8.2 IMDb

Dutton Ranch List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
TBAThe Untold Want
Season 1 Episode 1
15 May 2026
Earn Another Day
Season 1 Episode 2
15 May 2026
Act of God Business
Season 1 Episode 3
22 May 2026
Start with a Bullet
Season 1 Episode 4
29 May 2026
Peaceful Find Peace
Season 1 Episode 5
5 June 2026
A Cowboy Saint
Season 1 Episode 6
12 June 2026
Den of Sin
Season 1 Episode 7
19 June 2026
Whiskey Limits
Season 1 Episode 8
26 June 2026
El Padrino
Season 1 Episode 9
3 July 2026
TV series release schedule
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