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Off Campus 2026, season 1

Off Campus season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Off Campus Seasons Season 1
Off Campus
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 13 May 2026
Production year 2026
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 56 minutes
"Off Campus" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Вне кампуса» рассказывается романтическая драма, действие которой разворачивается в колледже. В центре сюжета — неожиданная любовь между студенткой музыкального отделения и главной звездой университетской хоккейной команды. История исследует не только зарождение и развитие их чувств, но и сложности взросления, с которыми сталкиваются молодые люди. Через глубокую дружбу и прочные связи герои учатся понимать себя, делать непростые выборы и находить баланс между мечтами, отношениями и реальными обязанностями. Сериал показывает, как любовь и преданность близким помогают преодолевать типичные для юности кризисы.

Series rating

0.0
Rate 5 votes
7.8 IMDb

Off Campus List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Deal
Season 1 Episode 1
13 May 2026
The Practice
Season 1 Episode 2
13 May 2026
The Orgasm
Season 1 Episode 3
13 May 2026
The Breakup
Season 1 Episode 4
13 May 2026
The Cold Turkey
Season 1 Episode 5
13 May 2026
The Breakaway
Season 1 Episode 6
13 May 2026
The Faceoff
Season 1 Episode 7
13 May 2026
The Line Change
Season 1 Episode 8
13 May 2026
TV series release schedule
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