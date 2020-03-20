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Vampires 2020, season 1
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Seasons
Season 1
Vampires
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
20 March 2020
Production year
2020
Number of episodes
6
Runtime
4 hours 0 minute
Series rating
0.0
Rate
0
vote
5.7
IMDb
"Vampires" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Une lycéenne comme les autres
Season 1
Episode 1
20 March 2020
Je suis un monstre
Season 1
Episode 2
20 March 2020
Oublie ta vie d'avant
Season 1
Episode 3
20 March 2020
Un sang, une loi, une mère
Season 1
Episode 4
20 March 2020
Tout est possible dans ce monde
Season 1
Episode 5
20 March 2020
L'Alpha et l'Oméga
Season 1
Episode 6
20 March 2020
TV series release schedule
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