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Vampires 2020, season 1

Vampires season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Vampires Seasons Season 1
Vampires
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 20 March 2020
Production year 2020
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 0 minute

Series rating

0.0
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5.7 IMDb

"Vampires" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Une lycéenne comme les autres
Season 1 Episode 1
20 March 2020
Je suis un monstre
Season 1 Episode 2
20 March 2020
Oublie ta vie d'avant
Season 1 Episode 3
20 March 2020
Un sang, une loi, une mère
Season 1 Episode 4
20 March 2020
Tout est possible dans ce monde
Season 1 Episode 5
20 March 2020
L'Alpha et l'Oméga
Season 1 Episode 6
20 March 2020
TV series release schedule
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