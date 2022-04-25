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You Are A Genius season 1 watch online

You Are A Genius season 1 poster
Kinoafisha TV Shows You Are A Genius Seasons Season 1
Ni Zhenshi Ge Tiancai 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 25 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 24
Runtime 4 hours 0 minute

Series rating

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"You Are A Genius" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
25 April 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
25 April 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
29 April 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
2 May 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
6 May 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
9 May 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
13 May 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
16 May 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
20 May 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
23 May 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
27 May 2022
Episode 12
Season 1 Episode 12
30 May 2022
Episode 13
Season 1 Episode 13
3 June 2022
Episode 14
Season 1 Episode 14
6 June 2022
Episode 15
Season 1 Episode 15
10 June 2022
Episode 16
Season 1 Episode 16
13 June 2022
Episode 17
Season 1 Episode 17
17 June 2022
Episode 18
Season 1 Episode 18
20 June 2022
№19
Season 1 Episode 19
24 June 2022
Episode 20
Season 1 Episode 20
27 June 2022
Episode 21
Season 1 Episode 21
1 July 2022
Episode 22
Season 1 Episode 22
4 July 2022
Episode 23
Season 1 Episode 23
8 July 2022
Episode 24
Season 1 Episode 24
11 July 2022
TV series release schedule
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