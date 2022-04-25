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You Are A Genius
Seasons
Season 1
Ni Zhenshi Ge Tiancai
16+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
25 April 2022
Production year
2022
Number of episodes
24
Runtime
4 hours 0 minute
Series rating
0.0
Rate
0
vote
"You Are A Genius" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1
Episode 1
25 April 2022
Episode 2
Season 1
Episode 2
25 April 2022
Episode 3
Season 1
Episode 3
29 April 2022
Episode 4
Season 1
Episode 4
2 May 2022
Episode 5
Season 1
Episode 5
6 May 2022
Episode 6
Season 1
Episode 6
9 May 2022
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Season 1
Episode 7
13 May 2022
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Season 1
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Season 1
Episode 9
20 May 2022
Episode 10
Season 1
Episode 10
23 May 2022
Episode 11
Season 1
Episode 11
27 May 2022
Episode 12
Season 1
Episode 12
30 May 2022
Episode 13
Season 1
Episode 13
3 June 2022
Episode 14
Season 1
Episode 14
6 June 2022
Episode 15
Season 1
Episode 15
10 June 2022
Episode 16
Season 1
Episode 16
13 June 2022
Episode 17
Season 1
Episode 17
17 June 2022
Episode 18
Season 1
Episode 18
20 June 2022
№19
Season 1
Episode 19
24 June 2022
Episode 20
Season 1
Episode 20
27 June 2022
Episode 21
Season 1
Episode 21
1 July 2022
Episode 22
Season 1
Episode 22
4 July 2022
Episode 23
Season 1
Episode 23
8 July 2022
Episode 24
Season 1
Episode 24
11 July 2022
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