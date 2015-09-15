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Capitaine Marleau 2015, season 1
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TV Shows
Capitaine Marleau
Seasons
Season 1
Capitaine Marleau
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
15 September 2015
Production year
2015
Number of episodes
7
Runtime
10 hours 30 minutes
Series rating
0.0
Rate
0
vote
6.9
IMDb
Capitaine Marleau List of episodes
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