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Seasons
Season 1
Yan xin ji
16+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
21 June 2024
Production year
2024
Number of episodes
40
Runtime
33 hours 20 minutes
Series rating
0.0
Rate
0
vote
7.8
IMDb
"Follow Your Heart" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1
Episode 1
21 June 2024
Episode 2
Season 1
Episode 2
21 June 2024
Episode 3
Season 1
Episode 3
21 June 2024
Episode 4
Season 1
Episode 4
21 June 2024
Episode 5
Season 1
Episode 5
21 June 2024
Episode 6
Season 1
Episode 6
21 June 2024
Episode 7
Season 1
Episode 7
22 June 2024
Episode 8
Season 1
Episode 8
22 June 2024
Episode 9
Season 1
Episode 9
23 June 2024
Episode 10
Season 1
Episode 10
23 June 2024
Episode 11
Season 1
Episode 11
24 June 2024
Episode 12
Season 1
Episode 12
24 June 2024
Episode 13
Season 1
Episode 13
25 June 2024
Episode 14
Season 1
Episode 14
25 June 2024
Episode 15
Season 1
Episode 15
26 June 2024
Episode 16
Season 1
Episode 16
26 June 2024
Episode 17
Season 1
Episode 17
27 June 2024
Episode 18
Season 1
Episode 18
27 June 2024
Episode 19
Season 1
Episode 19
28 June 2024
Episode 20
Season 1
Episode 20
28 June 2024
Episode 21
Season 1
Episode 21
29 June 2024
Episode 22
Season 1
Episode 22
29 June 2024
Episode 23
Season 1
Episode 23
30 June 2024
Episode 24
Season 1
Episode 24
30 June 2024
Episode 25
Season 1
Episode 25
1 July 2024
Episode 26
Season 1
Episode 26
1 July 2024
Episode 27
Season 1
Episode 27
2 July 2024
Episode 28
Season 1
Episode 28
2 July 2024
Episode 29
Season 1
Episode 29
3 July 2024
Episode 30
Season 1
Episode 30
3 July 2024
Episode 31
Season 1
Episode 31
4 July 2024
Episode 32
Season 1
Episode 32
4 July 2024
Episode 33
Season 1
Episode 33
5 July 2024
Episode 34
Season 1
Episode 34
5 July 2024
Episode 35
Season 1
Episode 35
6 July 2024
Episode 36
Season 1
Episode 36
6 July 2024
Episode 37
Season 1
Episode 37
6 July 2024
Episode 38
Season 1
Episode 38
6 July 2024
Episode 39
Season 1
Episode 39
6 July 2024
Episode 40
Season 1
Episode 40
6 July 2024
TV series release schedule
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