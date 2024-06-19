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Dead Cells: Immortalis 2024, season 1

Dead Cells: Immortalis season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Dead Cells: Immortalis Seasons Season 1
Dead Cells: Immortalis
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 June 2024
Production year 2024
Number of episodes 10
Runtime 1 hour 20 minutes

Series rating

0.0
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7 IMDb

Dead Cells: Immortalis List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
19 June 2024
Episode 2
Season 1 Episode 2
19 June 2024
Episode 3
Season 1 Episode 3
19 June 2024
Episode 4
Season 1 Episode 4
19 June 2024
Episode 5
Season 1 Episode 5
19 June 2024
Episode 6
Season 1 Episode 6
25 June 2024
Episode 7
Season 1 Episode 7
25 June 2024
Episode 8
Season 1 Episode 8
25 June 2024
Episode 9
Season 1 Episode 9
25 June 2024
Episode 10
Season 1 Episode 10
25 June 2024
TV series release schedule
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