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Dead Cells: Immortalis 2024, season 1
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TV Shows
Dead Cells: Immortalis
Seasons
Season 1
Dead Cells: Immortalis
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
19 June 2024
Production year
2024
Number of episodes
10
Runtime
1 hour 20 minutes
Series rating
0.0
Rate
0
vote
7
IMDb
Dead Cells: Immortalis List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1
Episode 1
19 June 2024
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Season 1
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Season 1
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19 June 2024
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25 June 2024
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