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Les enfants sont rois 2024, season 1
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Les enfants sont rois
Seasons
Season 1
Les enfants sont rois
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
23 October 2024
Production year
2024
Number of episodes
6
Runtime
4 hours 0 minute
Series rating
0.0
Rate
0
vote
6.3
IMDb
"Les enfants sont rois" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
La disparition
Season 1
Episode 1
23 October 2024
Le chevalier
Season 1
Episode 2
23 October 2024
Mères et filles
Season 1
Episode 3
23 October 2024
Dérapage
Season 1
Episode 4
23 October 2024
Carte mémoire
Season 1
Episode 5
23 October 2024
Zone blanche
Season 1
Episode 6
23 October 2024
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