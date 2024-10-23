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Les enfants sont rois 2024, season 1

Les enfants sont rois season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Les enfants sont rois Seasons Season 1
Les enfants sont rois
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 23 October 2024
Production year 2024
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 0 minute

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.3 IMDb

"Les enfants sont rois" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
La disparition
Season 1 Episode 1
23 October 2024
Le chevalier
Season 1 Episode 2
23 October 2024
Mères et filles
Season 1 Episode 3
23 October 2024
Dérapage
Season 1 Episode 4
23 October 2024
Carte mémoire
Season 1 Episode 5
23 October 2024
Zone blanche
Season 1 Episode 6
23 October 2024
TV series release schedule
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