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Carpe Diem 2024, season 1
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Kinoafisha
TV Shows
Carpe Diem
Seasons
Season 1
Carpe Diem
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
1 September 2024
Production year
2024
Number of episodes
6
Runtime
6 hours 0 minute
Series rating
0.0
Rate
0
vote
7.1
IMDb
Carpe Diem List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Épisode 1
Season 1
Episode 1
1 September 2024
Épisode 2
Season 1
Episode 2
1 September 2024
Épisode 3
Season 1
Episode 3
8 September 2024
Épisode 4
Season 1
Episode 4
8 September 2024
Épisode 5
Season 1
Episode 5
15 September 2024
Épisode 6
Season 1
Episode 6
15 September 2024
TV series release schedule
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