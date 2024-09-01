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Carpe Diem 2024, season 1

Carpe Diem season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Carpe Diem Seasons Season 1
Carpe Diem
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 September 2024
Production year 2024
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute

Series rating

0.0
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7.1 IMDb

Carpe Diem List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Épisode 1
Season 1 Episode 1
1 September 2024
Épisode 2
Season 1 Episode 2
1 September 2024
Épisode 3
Season 1 Episode 3
8 September 2024
Épisode 4
Season 1 Episode 4
8 September 2024
Épisode 5
Season 1 Episode 5
15 September 2024
Épisode 6
Season 1 Episode 6
15 September 2024
TV series release schedule
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