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Fated Hearts season 1 watch online
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TV Shows
Fated Hearts
Seasons
Season 1
Yi xiao sui ge
16+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
2 October 2025
Production year
2025
Number of episodes
38
Runtime
27 hours 52 minutes
Season 1 Cast
Li Qin
Zheyuan Chen
Eddie Cheung
Jiawen Ding
Yuchen Du
Jinghui Jia
All Season 1 Cast
Series rating
0.0
Rate
0
vote
8.2
IMDb
"Fated Hearts" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1
Episode 1
2 October 2025
Episode 2
Season 1
Episode 2
2 October 2025
Episode 3
Season 1
Episode 3
2 October 2025
Episode 4
Season 1
Episode 4
2 October 2025
Episode 5
Season 1
Episode 5
2 October 2025
Episode 6
Season 1
Episode 6
2 October 2025
Episode 7
Season 1
Episode 7
3 October 2025
Episode 8
Season 1
Episode 8
3 October 2025
Episode 9
Season 1
Episode 9
4 October 2025
Episode 10
Season 1
Episode 10
4 October 2025
Episode 11
Season 1
Episode 11
5 October 2025
Episode 12
Season 1
Episode 12
5 October 2025
Episode 13
Season 1
Episode 13
6 October 2025
Episode 14
Season 1
Episode 14
6 October 2025
Episode 15
Season 1
Episode 15
7 October 2025
Episode 16
Season 1
Episode 16
7 October 2025
Episode 17
Season 1
Episode 17
8 October 2025
Episode 18
Season 1
Episode 18
8 October 2025
Episode 19
Season 1
Episode 19
9 October 2025
Episode 20
Season 1
Episode 20
9 October 2025
Episode 21
Season 1
Episode 21
10 October 2025
Episode 22
Season 1
Episode 22
10 October 2025
Episode 23
Season 1
Episode 23
11 October 2025
Episode 24
Season 1
Episode 24
11 October 2025
Episode 25
Season 1
Episode 25
12 October 2025
Episode 26
Season 1
Episode 26
12 October 2025
Episode 27
Season 1
Episode 27
13 October 2025
Episode 28
Season 1
Episode 28
13 October 2025
Episode 29
Season 1
Episode 29
14 October 2025
Episode 30
Season 1
Episode 30
14 October 2025
Episode 31
Season 1
Episode 31
15 October 2025
Episode 32
Season 1
Episode 32
15 October 2025
Episode 33
Season 1
Episode 33
16 October 2025
Episode 34
Season 1
Episode 34
16 October 2025
Episode 35
Season 1
Episode 35
16 October 2025
Episode 36
Season 1
Episode 36
16 October 2025
Episode 37
Season 1
Episode 37
16 October 2025
Episode 38
Season 1
Episode 38
16 October 2025
TV series release schedule
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