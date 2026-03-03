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Chado iz ada Predki (2026), season 1

Chado iz ada Predki season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Chado iz ada Predki Seasons Season 1
Chado iz ada Predki 16+
Title Сезон 1
Season premiere 3 March 2026
Production year 2026
Number of episodes 10
Runtime 15 hours 0 minute
"Chado iz ada Predki" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Чадо из ада. Предки» на телеканале «Ю» создатели проекта решают поменять правила игры: если раньше они перевоспитывали трудных подростков, то теперь за помощью пришли те, кто когда-то сам стоял по ту сторону баррикад. Бывшие юные мажоры, прошедшие через жёсткие методы воспитания в предыдущих сезонах, просят отправить на перековку... их собственных родителей! Ведь именно мамы и папы, по мнению героев, вырастили их избалованными и капризными, а значит, теперь пришло время старшему поколению отвечать за свои ошибки. Команда шоу не смогла отказать такой дерзкой идее и отправляет родителей в самое настоящее испытание, где им предстоит понять, каково это — быть на месте своих непослушных детей.

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"Chado iz ada Predki" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Выпуск 1. семья Кривенцевых
Season 1 Episode 1
3 March 2026
Выпуск 2
Season 1 Episode 2
10 March 2026
Выпуск 3
Season 1 Episode 3
17 March 2026
Выпуск 4. Семья Голиченко
Season 1 Episode 4
24 March 2026
Выпуск 5
Season 1 Episode 5
31 March 2026
Выпуск 6
Season 1 Episode 6
7 April 2026
Выпуск 7
Season 1 Episode 7
14 April 2026
Выпуск 8. Семья Борисовских
Season 1 Episode 8
21 April 2026
Выпуск 9. Семья Лунеговых
Season 1 Episode 9
28 April 2026
Выпуск 10
Season 1 Episode 10
5 May 2026
TV series release schedule
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