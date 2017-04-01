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Zoloto nacii (2017), season 1
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Zoloto nacii
Seasons
Season 1
Zoloto nacii
0+
Title
Сезон 1
Season premiere
1 April 2017
Production year
2017
Number of episodes
8
Runtime
10 hours 40 minutes
TV Show rating
0.0
Rate
0
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"Zoloto nacii" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Отборочная игра 1 (Синие | Зелёные)
Season 1
Episode 1
1 April 2017
Отборочная игра 2 (Жёлтые | Бирюзовые)
Season 1
Episode 2
8 April 2017
Отборочная игра 3 (Белые | Красные)
Season 1
Episode 3
15 April 2017
Отборочная игра 4 (Фиолетовые | Оранжевые)
Season 1
Episode 4
22 April 2017
Полуфинал: игра 1 (Синие | Жёлтые)
Season 1
Episode 5
29 April 2017
Полуфинал: игра 2 (Фиолетовые | Белые)
Season 1
Episode 6
13 May 2017
Игра за 3-е место (Жёлтые | Белые)
Season 1
Episode 7
20 May 2017
Финал (Синие | Фиолетовые)
Season 1
Episode 8
27 May 2017
TV series release schedule
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