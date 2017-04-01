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Zoloto nacii (2017), season 1

Zoloto nacii season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Zoloto nacii Seasons Season 1
Zoloto nacii 0+
Title Сезон 1
Season premiere 1 April 2017
Production year 2017
Number of episodes 8
Runtime 10 hours 40 minutes

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"Zoloto nacii" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Отборочная игра 1 (Синие | Зелёные)
Season 1 Episode 1
1 April 2017
Отборочная игра 2 (Жёлтые | Бирюзовые)
Season 1 Episode 2
8 April 2017
Отборочная игра 3 (Белые | Красные)
Season 1 Episode 3
15 April 2017
Отборочная игра 4 (Фиолетовые | Оранжевые)
Season 1 Episode 4
22 April 2017
Полуфинал: игра 1 (Синие | Жёлтые)
Season 1 Episode 5
29 April 2017
Полуфинал: игра 2 (Фиолетовые | Белые)
Season 1 Episode 6
13 May 2017
Игра за 3-е место (Жёлтые | Белые)
Season 1 Episode 7
20 May 2017
Финал (Синие | Фиолетовые)
Season 1 Episode 8
27 May 2017
TV series release schedule
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