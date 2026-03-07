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Privivka ot lzhi 2026, season 1

Privivka ot lzhi season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Privivka ot lzhi Seasons Season 1
Privivka ot lzhi 16+
Title Сезон 1
Season premiere 7 March 2026
Production year 2026
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Privivka ot lzhi" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Прививка от лжи» Элла купается в роскоши и не знает отказа: муж-олигарх исполняет любые капризы, а сотрудники элитного салона «Трюфель» за глаза называют её «безумной». Но за фасадом беззаботной жизни скрывается полная бесправность — она целиком зависит от супруга Петра Ларионова. Идиллия рушится в одночасье, когда муж подаёт на развод и выставляет её из дома. Вместе с детьми Элла переселяется в крошечную хрущёвку к матери-учительнице. Чтобы сохранить детей при разводе, срочно нужна работа, но ни образования, ни опыта у бывшей жены олигарха нет. Она пытается устроиться косметологом в знакомый «Трюфель», но владелец Макс, наслышанный о её выходках, предлагает единственную вакансию — уборщицы. И Элле приходится согласиться.

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"Privivka ot lzhi" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
7 March 2026
Серия 2
Season 1 Episode 2
7 March 2026
Серия 3
Season 1 Episode 3
7 March 2026
Серия 4
Season 1 Episode 4
7 March 2026
TV series release schedule
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