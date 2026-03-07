В 1 сезоне сериала «Прививка от лжи» Элла купается в роскоши и не знает отказа: муж-олигарх исполняет любые капризы, а сотрудники элитного салона «Трюфель» за глаза называют её «безумной». Но за фасадом беззаботной жизни скрывается полная бесправность — она целиком зависит от супруга Петра Ларионова. Идиллия рушится в одночасье, когда муж подаёт на развод и выставляет её из дома. Вместе с детьми Элла переселяется в крошечную хрущёвку к матери-учительнице. Чтобы сохранить детей при разводе, срочно нужна работа, но ни образования, ни опыта у бывшей жены олигарха нет. Она пытается устроиться косметологом в знакомый «Трюфель», но владелец Макс, наслышанный о её выходках, предлагает единственную вакансию — уборщицы. И Элле приходится согласиться.