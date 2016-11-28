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Eks na plaze (2016), season 2

Eks na plaze season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Eks na plaze Seasons Season 2
Eks na plaze 18+
Title Сезон 2
Season premiere 28 November 2016
Production year 2016
Number of episodes 12
Runtime 10 hours 0 minute

TV Show rating

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"Eks na plaze" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Выпуск 01
Season 2 Episode 1
28 November 2016
Выпуск 02
Season 2 Episode 2
29 November 2016
Выпуск 03
Season 2 Episode 3
30 November 2016
Выпуск 04
Season 2 Episode 4
1 December 2016
Выпуск 05
Season 2 Episode 5
5 December 2016
Выпуск 06
Season 2 Episode 6
6 December 2016
Выпуск 07
Season 2 Episode 7
7 December 2016
Выпуск 08
Season 2 Episode 8
8 December 2016
Выпуск 09
Season 2 Episode 9
12 December 2016
Выпуск 10
Season 2 Episode 10
13 December 2016
Выпуск 11
Season 2 Episode 11
14 December 2016
Выпуск 12
Season 2 Episode 12
15 December 2016
TV series release schedule
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