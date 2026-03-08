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Doktor: Başka Hayatta 2026, season 1

Doktor: Başka Hayatta season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Doktor: Başka Hayatta Seasons Season 1
Doktor: Başka Hayatta
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 8 March 2026
Production year 2026
Number of episodes 6
Runtime 14 hours 0 minute
"Doktor: Başka Hayatta" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Доктор в другой жизни» блестящий хирург Инан Курал становится жертвой вооруженного нападения и чудом остается жив. Очнувшись после операции, он с ужасом понимает, что стерты последние 12 лет жизни: из памяти исчезла любимая женщина Элиф, но внезапно вернулась давно угасшая любовь к бывшей жене. Теперь Инану предстоит заново знакомиться с самим собой — вспоминать забытые лица, врачебные навыки и старые долги, балансируя между ролью врача и пациента, чтобы собрать по осколкам собственную жизнь.

Series rating

0.0
Rate 5 votes
5.9 IMDb

Doktor: Başka Hayatta List of episodes

TV series release schedule
Season 1
1. Bölüm
Season 1 Episode 1
8 March 2026
2. Bölüm
Season 1 Episode 2
15 March 2026
3. Bölüm
Season 1 Episode 3
22 March 2026
4. Bölüm
Season 1 Episode 4
29 March 2026
5. Bölüm
Season 1 Episode 5
5 April 2026
6. Bölüm
Season 1 Episode 6
12 April 2026
TV series release schedule
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