В 1 сезоне сериала «Доктор в другой жизни» блестящий хирург Инан Курал становится жертвой вооруженного нападения и чудом остается жив. Очнувшись после операции, он с ужасом понимает, что стерты последние 12 лет жизни: из памяти исчезла любимая женщина Элиф, но внезапно вернулась давно угасшая любовь к бывшей жене. Теперь Инану предстоит заново знакомиться с самим собой — вспоминать забытые лица, врачебные навыки и старые долги, балансируя между ролью врача и пациента, чтобы собрать по осколкам собственную жизнь.