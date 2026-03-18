В 1 сезоне сериала «Гояния: радиационная авария» зрители погружаются в леденящую душу историю, основанную на реальных событиях — одной из самых страшных радиационных катастроф Бразилии. В центре сюжета — момент, когда на обычной свалке вскрывают забытый аппарат для лучевой терапии, выпуская наружу смертоносный цезий-137. Радиоактивная пыль, похожая на блестящий порошок, незаметно расползается по Гоянии, отравляя ничего не подозревающих жителей. Пока одна семья становится невольной жертвой невидимого убийцы, власти и ученые вступают в отчаянную гонку со временем, чтобы локализовать заражение и спасти как можно больше жизней. Этот драматичный сериал не только восстанавливает хронологию трагедии, но и отдает дань уважения безымянным героям — врачам, физикам и простым бразильцам, чья самоотверженность помогла стране справиться с катастрофой и привлекла внимание к подвигу национальной науки.