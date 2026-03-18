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Emergência Radioativa 2026, season 1

Emergência Radioativa season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Emergência Radioativa Seasons Season 1
Emergência Radioativa
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 18 March 2026
Production year 2026
Number of episodes 5
Runtime 5 hours 10 minutes
"Emergência Radioativa" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Гояния: радиационная авария» зрители погружаются в леденящую душу историю, основанную на реальных событиях — одной из самых страшных радиационных катастроф Бразилии. В центре сюжета — момент, когда на обычной свалке вскрывают забытый аппарат для лучевой терапии, выпуская наружу смертоносный цезий-137. Радиоактивная пыль, похожая на блестящий порошок, незаметно расползается по Гоянии, отравляя ничего не подозревающих жителей. Пока одна семья становится невольной жертвой невидимого убийцы, власти и ученые вступают в отчаянную гонку со временем, чтобы локализовать заражение и спасти как можно больше жизней. Этот драматичный сериал не только восстанавливает хронологию трагедии, но и отдает дань уважения безымянным героям — врачам, физикам и простым бразильцам, чья самоотверженность помогла стране справиться с катастрофой и привлекла внимание к подвигу национальной науки.

Season 1 Cast

Johnny Massaro
Tuca Andrada
Ariclenes Barroso
Magali Biff
All Season 1 Cast

Series rating

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7.6 IMDb

Emergência Radioativa List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Um desastre como o Brasil nunca viu
Season 1 Episode 1
18 March 2026
Quando a gente vai voltar pra casa?
Season 1 Episode 2
18 March 2026
A gente tá bebendo água contaminada?
Season 1 Episode 3
18 March 2026
A gente sempre tem uma opção
Season 1 Episode 4
18 March 2026
Alguém precisa confiar em alguém
Season 1 Episode 5
18 March 2026
TV series release schedule
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