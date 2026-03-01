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American Classic 2026, season 1

American Classic season 1 poster
Kinoafisha TV Shows American Classic Seasons Season 1
American Classic
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 March 2026
Production year 2026
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"American Classic" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Американская классика» самовлюбленная звезда Бродвея Ричард Бин переживает грандиозный публичный крах и в попытке спасти себя и свою семью возвращается в родной город. Он планирует возродить семейный театр, где когда-то ощутил собственную гениальность, но с ужасом обнаруживает, что его брат и жена брата (она же его бывшая возлюбленная) превратили храм искусства в заурядный театр с ужином. Теперь нарциссичному актеру предстоит понять, что спасать мир придется не светом софитов, а абсурдным соседством высокой драмы и подгоревших стейков.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
6.6 IMDb

American Classic List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Pilot
Season 1 Episode 1
1 March 2026
Swan Song
Season 1 Episode 2
1 March 2026
Juniper Berries
Season 1 Episode 3
8 March 2026
Big Spender
Season 1 Episode 4
15 March 2026
Schicklgruber
Season 1 Episode 5
22 March 2026
Real Rain
Season 1 Episode 6
29 March 2026
Camelot
Season 1 Episode 7
5 April 2026
Our Town
Season 1 Episode 8
12 April 2026
TV series release schedule
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