В 1 сезоне сериала «Американская классика» самовлюбленная звезда Бродвея Ричард Бин переживает грандиозный публичный крах и в попытке спасти себя и свою семью возвращается в родной город. Он планирует возродить семейный театр, где когда-то ощутил собственную гениальность, но с ужасом обнаруживает, что его брат и жена брата (она же его бывшая возлюбленная) превратили храм искусства в заурядный театр с ужином. Теперь нарциссичному актеру предстоит понять, что спасать мир придется не светом софитов, а абсурдным соседством высокой драмы и подгоревших стейков.