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Za granu (2021), season 2
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Za granu
Seasons
Season 2
Za granu
16+
Title
Сезон 2
Season premiere
22 August 2022
Production year
2022
Number of episodes
72
Runtime
72 hours 0 minute
TV Show rating
0.0
Rate
0
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Za granu List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Кто убил актрису для взрослых?
Season 2
Episode 146
22 August 2022
За что убита актриса для взрослых?
Season 2
Episode 147
23 August 2022
Повелительница крыс
Season 2
Episode 148
24 August 2022
Лицо растёт отдельно от тела
Season 2
Episode 149
25 August 2022
Воспитывал кипятком?
Season 2
Episode 150
29 August 2022
Продаёт невинность
Season 2
Episode 151
30 August 2022
Из красавца - в мумию
Season 2
Episode 152
31 August 2022
Мать - живодерка?
Season 2
Episode 153
1 September 2022
Украл сына или спас?
Season 2
Episode 154
5 September 2022
В туалет под зонтиком
Season 2
Episode 155
6 September 2022
Преступник или жертва?
Season 2
Episode 156
7 September 2022
Груз мамы 11 детей
Season 2
Episode 157
8 September 2022
Сестрёнки раздора
Season 2
Episode 158
12 September 2022
Переломанная жизнь
Season 2
Episode 159
13 September 2022
За козла ответишь!
Season 2
Episode 160
14 September 2022
Эпатажная невестка
Season 2
Episode 161
15 September 2022
Силиконовая красотка
Season 2
Episode 162
19 September 2022
С ножом на двухлетнюю дочь
Season 2
Episode 163
20 September 2022
На обочине жизни
Season 2
Episode 164
21 September 2022
Потерял ноги и стал рабом
Season 2
Episode 165
22 September 2022
Искалеченный малыш
Season 2
Episode 166
26 September 2022
Звёздное имя
Season 2
Episode 167
27 September 2022
Вой раздора
Season 2
Episode 168
28 September 2022
Облако в штанах
Season 2
Episode 169
29 September 2022
Спасительница или злодейка?
Season 2
Episode 170
3 October 2022
Спасительница или злодейка? ДНК-тест
Season 2
Episode 171
4 October 2022
Раскатала губу
Season 2
Episode 172
5 October 2022
Бездомная миллионерша
Season 2
Episode 173
6 October 2022
Охотница за миллионами?
Season 2
Episode 174
10 October 2022
Кожа да кости
Season 2
Episode 175
11 October 2022
Беспорядочная жизнь
Season 2
Episode 176
12 October 2022
Волшебник или мошенник?
Season 2
Episode 177
13 October 2022
Ходячий скелет
Season 2
Episode 178
17 October 2022
Огненная ревность
Season 2
Episode 179
18 October 2022
Дом с хищниками
Season 2
Episode 180
19 October 2022
Знаменитая и бездомная
Season 2
Episode 181
20 October 2022
Мальчик с другой планеты
Season 2
Episode 182
24 October 2022
Привела деда вместо мужа
Season 2
Episode 183
25 October 2022
Отчим-убийца?
Season 2
Episode 184
26 October 2022
Отрежьте это немедленно
Season 2
Episode 185
27 October 2022
Сражение за сына
Season 2
Episode 186
31 October 2022
Миллионы за тараканов
Season 2
Episode 187
1 November 2022
Выбросил любовницу с балкона?
Season 2
Episode 188
2 November 2022
Нога-убийца
Season 2
Episode 189
3 November 2022
Воспитывала дочь кулаками
Season 2
Episode 190
7 November 2022
Разукрасил лицо
Season 2
Episode 191
8 November 2022
Сосед-насильник?
Season 2
Episode 192
9 November 2022
Мать и дочь делят детей
Season 2
Episode 193
10 November 2022
Ушла за хлебом и не вернулась
Season 2
Episode 194
14 November 2022
Родит для сестры?
Season 2
Episode 195
15 November 2022
Королевство клопов
Season 2
Episode 196
16 November 2022
Отдам правнуков в добрые руки!
Season 2
Episode 197
17 November 2022
Кукла, а не вкучка!
Season 2
Episode 198
21 November 2022
Загробная квартира
Season 2
Episode 199
22 November 2022
Подвиг матери
Season 2
Episode 200
23 November 2022
Неблагодарный сын?
Season 2
Episode 201
24 November 2022
Бездомный для Краско
Season 2
Episode 202
28 November 2022
Старушечья кожа
Season 2
Episode 203
29 November 2022
Косолапый сосед
Season 2
Episode 204
30 November 2022
Трехлетняя экстремалка
Season 2
Episode 205
1 December 2022
Бабушка легкого поведения
Season 2
Episode 206
5 December 2022
Мой дом - моя помойка
Season 2
Episode 207
6 December 2022
Взорванная жизнь
Season 2
Episode 208
7 December 2022
Бой за пятилетнего сына!
Season 2
Episode 209
8 December 2022
Полярники Шуфутинского
Season 2
Episode 210
12 December 2022
Пять пуль для любимой
Season 2
Episode 211
13 December 2022
Хладнокровные гады
Season 2
Episode 212
14 December 2022
Забивает сына
Season 2
Episode 213
19 December 2022
Спасти спасателя
Season 2
Episode 214
20 December 2022
Рука-гигант
Season 2
Episode 215
21 December 2022
Кому квартиру сироты?
Season 2
Episode 216
22 December 2022
Хороша Маша
Season 2
Episode 217
26 December 2022
TV series release schedule
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