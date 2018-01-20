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Kto v dome hozain? (2018), season 1
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Kto v dome hozain?
Seasons
Season 1
Kto v dome hozain?
0+
Title
Сезон 1
Season premiere
20 January 2018
Production year
2018
Number of episodes
39
Runtime
23 hours 24 minutes
TV Show rating
0.0
Rate
0
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"Kto v dome hozain?" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Выпуск 1
Season 1
Episode 1
20 January 2018
Выпуск 2
Season 1
Episode 2
27 January 2018
Выпуск 3
Season 1
Episode 3
3 February 2018
Выпуск 4
Season 1
Episode 4
10 February 2018
Выпуск 5
Season 1
Episode 5
17 February 2018
Выпуск 6
Season 1
Episode 6
24 February 2018
Выпуск 7
Season 1
Episode 7
3 March 2018
Выпуск 8
Season 1
Episode 8
10 March 2018
Выпуск 9
Season 1
Episode 9
17 March 2018
Выпуск 10
Season 1
Episode 10
24 March 2018
Выпуск 11
Season 1
Episode 11
31 March 2018
Выпуск 12
Season 1
Episode 12
7 April 2018
Выпуск 13
Season 1
Episode 13
14 April 2018
Выпуск 14
Season 1
Episode 14
21 April 2018
Выпуск 15
Season 1
Episode 15
28 April 2018
Выпуск 16
Season 1
Episode 16
5 May 2018
Выпуск 17
Season 1
Episode 17
12 May 2018
Выпуск 18
Season 1
Episode 18
19 May 2018
Уход за вороном, страхи золотистого ретривера и кошачьи метки на кровати
Season 1
Episode 19
26 May 2018
Американские мини-лошади, агрессивный бультерьер и кошка-защитница
Season 1
Episode 20
2 June 2018
Чеширский кот, ненасытный лабрадор и уход за камерунскими козами
Season 1
Episode 21
9 June 2018
Всё о карликовых ежах и как понимать кошачий язык тела
Season 1
Episode 22
16 June 2018
Уход за мини-пигом и как отучить пса клянчить еду
Season 1
Episode 23
30 June 2018
Воспитание обезьянки и «трудный возраст» у кота
Season 1
Episode 24
7 July 2018
Бельчонок, кот и пёс — три истории чудесных спасений
Season 1
Episode 25
14 July 2018
Валлаби в столичной квартире и помощь псу, боящемуся прогулок
Season 1
Episode 26
21 July 2018
Всё хамелеонах и как отучить собаку набрасываться на гостей
Season 1
Episode 27
28 July 2018
Ручной мангуст, уход за слепой кошкой и боязнь детей у собак
Season 1
Episode 28
4 August 2018
Террариум для игуан и обучение глухого пса командам
Season 1
Episode 29
11 August 2018
Непослушный енот и что делать, если собака грызет всё вокруг
Season 1
Episode 30
18 August 2018
Лиса в квартире и укрощение строптивого маламута
Season 1
Episode 31
25 August 2018
Карликовые игрунки и адаптация кота к поездкам на машине
Season 1
Episode 32
1 September 2018
Смузи для кролика и тонкости содержания русских псовых борзых
Season 1
Episode 33
11 November 2018
Своенравный шарпей, помощь коту-инвалиду и все о какаду
Season 1
Episode 34
17 November 2018
Все о морских свинках и тяжелый характер ягдтерьеров
Season 1
Episode 35
25 November 2018
Ручные волки, диета для кошки-обжоры и воспитание мастифа
Season 1
Episode 36
2 December 2018
Домашний соболь и способы подружить конфликтующих кошек
Season 1
Episode 37
9 December 2018
Змеи-питомцы, прогулка для кошки и пес-терапевт
Season 1
Episode 38
16 December 2018
Все о мини-пигах, кошки-хулиганы и приют для собак
Season 1
Episode 39
23 December 2018
TV series release schedule
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