Imperfect Women
Filming Locations: Imperfect Women
Los Angeles, California, USA
Location
Academy Museum of Motion Pictures - 6067 Wilshire Boulevard, Los Angeles, California, USA
Location
Ahmanson Theatre, Los Angeles, California, USA
Location
Pioneers Bridge Viaduct - Colorado Fwy, Pasadena, California, USA
Location
Pasadena California, USA
Location
All Saints Episcopal Church, 132 N. Euclid Avenue, Pasadena, California, USA
Location
Southern California, California, USA
Location
Los Angeles County, California, USA
Location
Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles County Music Center - 135 N. Grand Avenue, Downtown, Los Angeles, California, USA
Filming Dates
5 May 2025 - 5 September 2025
