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Jard (2025), season 1

Jard season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Jard Seasons Season 1
Jard 18+
Title Сезон 1
Season premiere 15 December 2025
Production year 2025
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 12 minutes

TV Show rating

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Jard List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
15 December 2025
Серия 2
Season 1 Episode 2
17 December 2025
Серия 3
Season 1 Episode 3
19 December 2025
Серия 4
Season 1 Episode 4
21 December 2025
Серия 5
Season 1 Episode 5
22 December 2025
Серия 6
Season 1 Episode 6
23 December 2025
Серия 7
Season 1 Episode 7
24 December 2025
Серия 8
Season 1 Episode 8
25 December 2025
Серия 9
Season 1 Episode 9
26 December 2025
Серия 10
Season 1 Episode 10
27 December 2025
Серия 11
Season 1 Episode 11
28 December 2025
Серия 12
Season 1 Episode 12
29 December 2025
TV series release schedule
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