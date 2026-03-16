В 1 сезоне сериала «Цезарь» Геша Коростылев — обычный охранник в администрации, которого жизнь потрепала, но так и не выбила в люди. Жена Люся, дочка, вечные подколы от друзей и знакомых — всё это давно стало привычным фоном, пока однажды Геша не узнаёт сногсшибательную новость: его прадед носил фамилию Цезарь. Пусть ударение падает на второй слог и к античному полководцу это имеет лишь косвенное отношение — сам Геша уверен, что в его жилах течёт кровь великого завоевателя. Потомок римской империи больше не может прозябать в тени. Он бросает семью, пускается во все тяжкие и заводит роман с бизнесвумен по имени Клеопатра, а заодно находит новое призвание — бескорыстно спасать деревенских жителей. Теперь его миссия — доказать всем, что даже охранник может быть Цезарем.