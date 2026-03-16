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Cesar 2026, season 1

Cesar season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Cesar Seasons Season 1
Cesar 16+
Title Сезон 1
Season premiere 16 March 2026
Production year 2026
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 8 minutes
"Cesar" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Цезарь» Геша Коростылев — обычный охранник в администрации, которого жизнь потрепала, но так и не выбила в люди. Жена Люся, дочка, вечные подколы от друзей и знакомых — всё это давно стало привычным фоном, пока однажды Геша не узнаёт сногсшибательную новость: его прадед носил фамилию Цезарь. Пусть ударение падает на второй слог и к античному полководцу это имеет лишь косвенное отношение — сам Геша уверен, что в его жилах течёт кровь великого завоевателя. Потомок римской империи больше не может прозябать в тени. Он бросает семью, пускается во все тяжкие и заводит роман с бизнесвумен по имени Клеопатра, а заодно находит новое призвание — бескорыстно спасать деревенских жителей. Теперь его миссия — доказать всем, что даже охранник может быть Цезарем.

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6 IMDb

Cesar List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
16 March 2026
Серия 2
Season 1 Episode 2
16 March 2026
Серия 3
Season 1 Episode 3
16 March 2026
Серия 4
Season 1 Episode 4
17 March 2026
Серия 5
Season 1 Episode 5
17 March 2026
Серия 6
Season 1 Episode 6
18 March 2026
Серия 7
Season 1 Episode 7
18 March 2026
Серия 8
Season 1 Episode 8
19 March 2026
TV series release schedule
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