В 1 сезоне сериала «В Хогвартс я не попал» представлен уникальный документальный проект от кинокомпании «Карелия Фильм» при поддержке Института развития интернета. Авторы выходят за рамки традиционного кино: они не просто показывают реальность, а дают голос тем, кто не может говорить, но при этом обладает глубоким внутренним миром. Благодаря необычным способам общения и яркой анимации зритель учится видеть за любым диагнозом личность, способную чувствовать, мыслить и творить. Озвучили героев известные российские актёры, что подчёркивает важность и масштаб замысла. В материале также рассказывается о дате выхода сериала и других деталях проекта.