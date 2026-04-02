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V «Hogvarts» ya ne popal season 1 watch online

V «Hogvarts» ya ne popal season 1 poster
Kinoafisha TV Shows V «Hogvarts» ya ne popal Seasons Season 1
V Hogvarts ya ne popal 6+
Title Сезон 1
Season premiere 2 April 2026
Production year 2026
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"V «Hogvarts» ya ne popal" season 1 description

В 1 сезоне сериала «В Хогвартс я не попал» представлен уникальный документальный проект от кинокомпании «Карелия Фильм» при поддержке Института развития интернета. Авторы выходят за рамки традиционного кино: они не просто показывают реальность, а дают голос тем, кто не может говорить, но при этом обладает глубоким внутренним миром. Благодаря необычным способам общения и яркой анимации зритель учится видеть за любым диагнозом личность, способную чувствовать, мыслить и творить. Озвучили героев известные российские актёры, что подчёркивает важность и масштаб замысла. В материале также рассказывается о дате выхода сериала и других деталях проекта.

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"V «Hogvarts» ya ne popal" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
2 April 2026
Серия 2
Season 1 Episode 2
2 April 2026
Серия 3
Season 1 Episode 3
2 April 2026
Серия 4
Season 1 Episode 4
2 April 2026
Серия 5
Season 1 Episode 5
2 April 2026
Серия 6
Season 1 Episode 6
2 April 2026
TV series release schedule
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